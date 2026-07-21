Михаил Ведерников возложил цветы к мемориалу «Вечный огонь» в Острове

10:18, 21 июля 2026, ПАИ

Цветы к мемориалу «Вечный огонь» на площади Клавы Назаровой в Острове возложил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Торжественное мероприятие стало частью рабочего визита главы региона в муниципалитет сегодня, 21 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Цветы также возложили председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов, сенатор РФ от Псковской области Алексей Наумец, глава Островского округа Дмитрий Быстров.

Напомним, в мае 2024 года на мемориальном комплексе впервые зажгли Вечный огонь – частицу пламени привезли с мемориала в честь 30-летия освобождения Пскова. Церемония прошла в преддверии Дня Победы одновременно с 11 регионами России. Остров объединил телемостом ещё 10 регионов России, где на 21 памятном мемориале одновременно зажглись Вечные огни. Помимо Псковской области к сетевому природному газу подключили объекты в Карачаево-Черкесии, Краснодарском и Ставропольском краях, Новгородской, Омской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Смоленской, Челябинской областях.

Отметим, сегодня Островский округ отмечает 82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В этот день город был освобождён от немецко‑фашистских захватчиков войсками 3‑го Прибалтийского фронта в ходе Псковско‑Островской операции. Важнейшим моментом стало то, что батальон майора Тараса Степановича Рымара не только ворвался в город, но и предотвратил взрыв цепного моста через реку Великую – символа Острова.