На Солнце зафиксировали самую сильную за две недели вспышку
Самая сильная за две недели солнечная вспышка зафиксирована в среду, 22 июля. Об этом РИА Новости сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Это произошло на фоне общего усиления солнечной активности в последние сутки. Всего за последние 24 часа на Солнце зарегистрировано около 20 вспышек. Их выявляют в солнечных областях, откуда возможно влияние на Землю.
В связи с этим продолжает сохраняться высокая вероятность развития магнитных бурь слабого и среднего уровня.
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