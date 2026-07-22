На Солнце зафиксировали самую сильную за две недели вспышку

13:10, 22 июля 2026, ПАИ

Самая сильная за две недели солнечная вспышка зафиксирована в среду, 22 июля. Об этом РИА Новости сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Это произошло на фоне общего усиления солнечной активности в последние сутки. Всего за последние 24 часа на Солнце зарегистрировано около 20 вспышек. Их выявляют в солнечных областях, откуда возможно влияние на Землю.

В связи с этим продолжает сохраняться высокая вероятность развития магнитных бурь слабого и среднего уровня.