Четвёртый день фестиваля «Псковские каникулы» пройдёт сегодня на набережной реки Великой

12:26, 02 августа 2026, ПАИ

2 августа на набережной реки Великой в Пскове пройдёт четвёртый день фестиваля «Псковские каникулы». Гостей ждут бардовская программа, захватывающие трюки иллюзиониста и конкурсы.

В воскресенье фестивальные площадки будут работать с 13:00 до 20:00.

Программа фестиваля 2 августа откроется в 13:00 бардовской программой «Дорога мне песня у костра». Кроме того, дважды выступит иллюзионист Александр Никонов – в 15:00 и 18:00. В 16:00 все желающие псковичи и гости города смогут принять участие в конкурсной программе «А ну-ка, девушки!». В 19:00 состоится выступление трио «Изитон», а в 20:00 диск-жокей Дядя Миша представит «Главные песни эпохи».

Напомним, что фестиваль «Псковские каникулы» – часть нового одноимённого туристического проекта, продолжающего линейку сезонных региональных инициатив («Рождество начинается здесь» и «Весна. Стоит только расправить крылья»).

Мероприятие проходит до 2 августа на набережной реки Великой в Пскове (на участке от дома № 16 на улице Профсоюзной до улицы Георгиевской). Гостей фестиваля ждут иммерсивный спектакль-реконструкция, тематические зоны (советские дворовые игры, фотостудия в интерьере советской квартиры, лото с суперпризом, тир, блошиный рынок с винтажными вещами), концертная программа (выступления оркестра, иллюзионистов, ретродискотеки, бардовский концерт, показ советских фильмов под открытым небом), выставка «СССР: радио и телевидение», конкурс «А ну-ка, девушки!».

Проект, по словам губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, поможет не только разнообразить летний досуг жителей и гостей региона, но и показать особый колорит Пскова через историю, творчество и живое соседское взаимодействие. Ранее Театрально-концертная дирекция проводила кастинг актёров для массовых сцен.

Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Генеральный спонсор фестиваля – АО «Россельхозбанк».

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