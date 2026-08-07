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Общество

Татьяна Кирилёнок: Избирательная кампания проходит в условиях существенного внешнего давления

Избирательная кампания 2026 года в Псковской области проходит в условиях существенного внешнего давления. Об этом заявила председатель комиссии по предпринимательству и территориальному развитию Общественной палаты региона Татьяна Кирилёнок.

По её словам, главная задача власти и общественных движений сейчас – обеспечить демократический ход выборов, их прозрачность и безопасность.

«Подписание соглашений Общественной палатой РФ с политическими партиями о сотрудничестве в независимом наблюдении за выборами – это маркерное событие, определяющее готовность значительной части представителей общества к сотрудничеству. На территории Псковской области Общественная палата региона также поставила своей целью выстроить рабочие, продуктивные отношения с представителями партий и общественников на всех этапах выборной кампании. Только за последний месяц подписано 12 соглашений, более 30 соглашений действуют бессрочно – они заключены в ходе предыдущих кампаний».

Особое внимание в регионе уделяют безопасности граждан. Татьяна Кирилёнок считает, что многие регионы недооценивают ресурс дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

«Псковская область входила в число пилотных регионов, где технология ДЭГ была применена впервые. Она показала свою простоту и удобство для граждан, а также эффективность, прозрачность и информационную защищённость для всех участников выборного процесса. Сегодня в условиях высоких территориальных рисков, связанных с нападениями на объекты энергетической инфраструктуры и терактами в отношении мирных граждан, ДЭГ может выступить ещё и способом обеспечения безопасности, тем более находясь в периметре соглашений о сотрудничестве и взаимодействии всех заинтересованных сторон».

Ранее сообщалось, что в Псковской области стартовал приём заявлений на ДЭГ.

Отметим, что в Псковской области пройдёт пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.

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