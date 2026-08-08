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Спорт

День физкультурника отмечают в России

День физкультурника отмечается в России сегодня, 8 августа. Праздник, установленный указом Президиума Верховного Совета СССР 1 октября 1980 года, традиционно проходит во вторую субботу августа и объединяет профессиональных спортсменов, тренеров, учителей физкультуры и всех любителей активного образа жизни, сообщает корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

В Псковской области в честь праздника запланировано 85 спортивных мероприятий, в которых примет участие около трёх тысяч человек. В областном центре пройдёт более десяти событий, организованных региональным министерством спорта, комитетом по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова и спортивными федерациями.

Основная программа в Пскове началась в 08:30 с дружеской пробежки «5 вёрст» на набережной реки Великой. В 10:30 на стадионе «Машиностроитель» стартуют региональный этап всероссийских соревнований по баскетболу «Оранжевый мяч» и матчи первенства СЗФО по футболу среди юношей до 15 лет. В это же время начнутся соревнования по плаванию на открытой воде Swimcup. На Псковском городском пляже в 10:00 пройдёт турнир по пляжному волейболу.

Особая точка притяжения в этом году – Невель, где 8 августа торжественно откроют новую умную спортивную площадку. Кульминацией праздника станет ночной забег с фонариками в Пскове, который стартует в 23:00 возле Покровской башни. Подробнее обо всех мероприятиях, посвящённых Дню физкультурника, читайте здесь.

Мероприятия ко Дню физкультурника проводятся в рамках госпрограммы «Спорт России».

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