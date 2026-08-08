Великолукский боксёр Коршаков примет участие в первенстве Европы

10:34, 08 августа 2026, ПАИ

Великолукский боксёр Кирилл Коршаков в составе сборной России примет участие в первенстве Европы среди юниоров 17–18 лет. Соревнования пройдут в Сербии, сообщил тренер спортсмена Юрий Фёдоров.

«Это не только знаковое событие для самого спортсмена, но и настоящая история для всего великолукского бокса и Псковской области. Впервые за долгое время наш земляк будет защищать честь страны на столь престижном международном ринге», – отметил Юрий Фёдоров.

На пути в сборную Коршаков подтвердил свой класс на первенстве России в Калининграде. В весовой категории до 80 кг он одолел оппонентов из Башкортостана и Югры, но в финале уступил двукратному победителю первенства Европы Прохору Старцеву. Тем не менее серебряная медаль позволила ему войти в основной состав юниорской сборной России.

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