Губернатор поздравил жителей Псковской области с Днём физкультурника

09:48, 08 августа 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днём физкультурника, который празднуют в России сегодня, 8 августа. Глава региона в своём канале в MAX отметил, что праздник объединяет профессиональных атлетов, тренеров, учителей, болельщиков и всех, кто выбирает движение и активный образ жизни.

«Правительство Псковской области планомерно развивает профильную инфраструктуру, в том числе благодаря возможностям государственной программы «Спорт России»: начал работу новый фиджитал-центр, планируется открытие трёх умных спортивных площадок, трёх площадок ГТО и модульного зала единоборств в Острове. Мы делаем всё, чтобы каждый житель региона имел возможность тренироваться и найти активность по душе», – говорится в поздравлении.

Особые слова благодарности губернатор адресовал наставникам и учителям физкультуры.

«Именно вы с самых первых шагов прививаете любовь к здоровому образу жизни, помогаете раскрыть потенциал юных спортсменов, учите не сдаваться и верить в себя. Спасибо за ваш труд, терпение и преданность делу», – написал Михаил Ведерников и пожелал всем здоровья, бодрости духа и новых побед.

В Псковской области в честь Дня физкультурника запланировано 85 спортивных мероприятий, в которых примет участие около трёх тысяч человек. В областном центре проходят дружеская пробежка «5 вёрст», региональный этап всероссийских соревнований по баскетболу «Оранжевый мяч», первенство СЗФО по футболу среди юношей до 15 лет, соревнования по плаванию на открытой воде Swimcup, турнир по пляжному волейболу, мастер-классы и функциональные тренировки. Завершится праздник ночным забегом с фонариками возле Покровской башни в 23:00. В Невеле в День физкультурника торжественно откроют новую умную спортивную площадку.