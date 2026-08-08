Скейт-парк на улице Леона Поземского в Пскове возобновил работу
Скейт-парк на улице Леона Поземского в Пскове возобновил работу в штатном режиме с 8 августа. Об этом сообщила Дирекция спортивных сооружений города Пскова.
Площадка была закрыта для проведения ремонтных работ 7 августа.
В марте здесь уже проводили масштабные работы для устранения неровностей. Также скейт-парк ремонтировали в июле.
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