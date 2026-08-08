Матчи заключительного тура группового этапа первенства СЗФО по футболу стартовали в Пскове

11:02, 08 августа 2026, ПАИ

Матчи заключительного, третьего тура группового этапа первенства Северо-Западного федерального округа (СЗФО) по футболу среди юношей до 15 лет стартовали в Пскове на стадионе «Машиностроитель» сегодня, 8 августа. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Игровой день начался с матча псковской команды «Спартак Будущее» и клуба «Советск» из Калининградской области. Псковичи разгромно ведут в счёте и претендуют на то, чтобы получить путёвку в плей-офф турнира.

Также сегодня свои матчи проведут и другие команды Псковской области: ФК «Псков» сыграет со спортшколой № 5 из Калининграда, великолукский «Экспресс» встретится с петербургским «Ижорцем», а псковская «Стрела» попробует сломить сопротивление новгородской команды «Динамо-Электрон».

Игры приурочены ко Дню физкультурника, который празднуется сегодня во всей России. Программа мероприятий в Псковской области есть на сайте ПАИ.

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