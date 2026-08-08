Региональный этап всероссийских соревнований по баскетболу «Оранжевый мяч» проходит в Пскове

11:14, 08 августа 2026, ПАИ

Региональный этап всероссийских массовых соревнований по баскетболу «Оранжевый мяч» проходит на стадионе «Машиностроитель» в Пскове. Турнир, приуроченный ко Дню физкультурника, идёт в рамках праздничной программы, включающей 85 спортивных мероприятий по всей области. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Соревнования по уличному баскетболу (стритболу) продлятся до 15:00. В них принимают участие любительские команды из разных городов и районов Псковской области. Как сообщили в министерстве спорта региона, всего в праздничных мероприятиях Дня физкультурника ожидается участие около трёх тысяч человек.

Помимо баскетбольного турнира, на стадионе «Машиностроитель» сегодня также проходят матчи первенства Северо-Западного федерального округа по футболу среди юношей до 15 лет. Основная программа Дня физкультурника в Пскове также включает дружескую пробежку «5 вёрст», соревнования по плаванию на открытой воде Swimcup, турнир по пляжному волейболу, мастер-классы и тренировки на различных площадках города.

Завершится спортивный праздник в Пскове ночным забегом с фонариками, который стартует в 23:00 возле Покровской башни. Полная программа мероприятий в Псковской области – на сайте ПАИ.