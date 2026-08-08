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Спорт

Алексей Севастьянов отметил развитие спортивной инфраструктуры в регионе

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Законодательного Собрания Псковской области Алексей Севастьянов отметил значимость физической культуры и развитие спортивной инфраструктуры в регионе. Об этом он сообщил в своём канале в MAX.

Фото: канал Алексея Севастьянова в MAX

Севастьянов подчеркнул, что в Псковской области всё больше жителей выбирает занятия физической культурой. Для этого в регионе появляются новые спортивные площадки, обновляются объекты и развиваются профильные программы.

«Спорт – это не только медали и рекорды. Это дисциплина, сила характера, умение ставить цели и добиваться их», – отметил депутат.

Он также заявил, что в регионе реализуются проекты строительства физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (ФОКОТ) и проводятся массовые соревнования. Особое внимание уделяется развитию единоборств и созданию доступной среды для занятий физкультурой людей с инвалидностью.

«Это системная работа, которая делает спорт ближе и доступнее каждому жителю», – подчеркнул Севастьянов.

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