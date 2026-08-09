Об окончании Ленинградской битвы и прорыве линии «Пантера» рассказал псковский губернатор

20:36, 09 августа 2026, ПАИ

Об окончании Ленинградской битвы и прорыве линии «Пантера» рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере МАХ.

Сражение за Ленинград продолжалось 1 127 дней (с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года) и вошло в историю как самая продолжительная битва Великой Отечественной войны, отметил глава региона.

«Комплекс масштабных оборонительных и наступательных операций позволил не только защитить город, но и полностью разгромить врага на северо-западном стратегическом направлении», – рассказал Михаил Ведерников.

По его словам, важнейшей частью этой победы стало сокрушение немецкой оборонительной линии «Пантера» и освобождение Новгородской, Псковской, Ленинградской областей и Республики Карелия.

«Мы свято чтим беспримерный подвиг, мужество и стойкость каждого, кто приближал Великую Победу. Их героизм навсегда останется в народной памяти», – заключил губернатор.

Напомним, 9 августа в России отмечается День окончания Ленинградской битвы – День воинской славы, учреждённый в 2025 году.