В Пскове росгвардейцы предотвратили кражу из магазина на улице Труда

09:29, 11 августа 2026, ПАИ

Подозреваемого в краже из магазина задержали росгвардейцы в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

10 августа около 14:00 росгвардейцы получили сообщение, что в магазине на улице Труда сработала тревожная кнопка. Прибыв на место происшествия, они задержали 41-летнего местного жителя. По предварительным данным, мужчина похитил из торгового зала настойку.

По факту кражи проводится проверка, уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что с 3 по 9 августа в Псковской области росгвардейцы изъяли 31 единицу оружия и около 200 боеприпасов.