Посвящённая усадьбе Строгановых выставка откроется в Пскове и Порхове

00:01, 12 августа 2026, ПАИ

В Псковской области откроется выставка, посвящённая усадьбе Строгановых в Волышово (Порховский округ). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музейного объекта.

Экспозиция откроется 2 сентября в Порхове, а затем будет представлена в Пскове. Основу выставки составляют исторические фотографии усадьбы из уникального альбома, обнаруженного в ходе архивной работы.

В Порховской центральной районной библиотеке выставка будет работать с 2 по 28 сентября, а на площадке Псковского государственного университета – с 30 сентября по 28 октября.

Ранее сообщалось, что оригинальный фотоальбом с историческими снимками усадьбы Строгановых в Волышово обнаружили во время подготовки выставочного проекта.