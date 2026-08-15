«Начинается здесь»: главный приз фестиваля вручат сегодня на «Лешуге»

09:56, 15 августа 2026, ПАИ

Представители 29 производителей традиционных яблочных напитков из 16 регионов России собрались на фестивале «Лешуга», который начал свою работу в Пскове. Это рекордный показатель.

Как рассказал ПАИ председатель Национальной ассоциации производителей традиционного сидра, основатель сидродельни «Заповедник» Александр Казаков, география участников охватывает Урал, Краснодарский край, Ленинградскую область и другие регионы. В этом году дебютирует Орловская область.

«Псковская область – это российский центр производства традиционных яблочных напитков. Мы подняли этот флаг несколько лет назад. Сидр начинается здесь», – заявил Александр Казаков.

Ключевым событием станет вручение переходящего кубка мастеров, который называют главным трофеем фестиваля. Церемония пройдёт сегодня, 15 августа, в 18:00 на главной сцене. Победителя определит авторитетное жюри по итогам слепой дегустации за несколько недель до фестиваля. Помимо главной номинации, пройдёт вручение золотых, серебряных и бронзовых медалей.

Напомним, что 14 августа в Финском парке Пскова стартовал фестиваль яблок, урожая, традиционных напитков и продуктов «Лешуга». Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Генеральный спонсор – АО «Россельхозбанк».

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