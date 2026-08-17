Несовершеннолетнего водителя без прав остановили инспекторы в Великих Луках

07:35, 17 августа 2026, ПАИ

Профилактическую акцию «Стоп ДТП: безопасность детей на дороге!» провели сотрудники отдела Госавтоинспекции ОМВД России по городу Великие Луки. Её главной целью стало предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе мероприятия полицейские выявили факт управления транспортным средством несовершеннолетним, не имеющим права на вождение. В отношении законного представителя составили протокол об административном правонарушении по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции направили в отдел по делам несовершеннолетних рапорт о наличии признаков правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 5.35 КоАП РФ.