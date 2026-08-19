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Общество

Второй котёл котельной №9 в Пскове заменят до начала отопительного сезона

Реконструкция котельной № 9 на улице Инженерной – крупнейшего источника теплоснабжения Пскова – остаётся приоритетным проектом администрации города, и замена второго котла должна завершиться до начала отопительного сезона. Об этом заместитель главы администрации Пскова Виталий Сухинский рассказал в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Виталий Сухинский. Фото: ПАИ

«Каждый год есть такие объекты. В том году школа на улице Киселёва была в приоритете. Мы благополучно сдали и завершили этот объект. В этом году я бы хотел отметить реконструкцию котельной на улице Инженерной – котельной № 9, – рассказал Сухинский. – Это котельная, которая подаёт тепло и горячую воду большому количеству домов Пскова, поэтому этот проект важный и капиталоёмкий. На него дано три года, сейчас идёт второй. Ещё один год – финансирование будет выделено, и тем самым полностью реконструкция завершится».

«Идёт всё хорошо. Специалисты знают своё дело, надо отдать им должное, – отметил замглавы администрации. – Сейчас как раз идёт замена второго котла. До начала отопительного сезона он должен быть введён в эксплуатацию».

Сухинский подчеркнул, что это глобальная работа: котёл представляет собой шестиэтажное здание по высоте. Финансирование проекта составляет один млрд рублей за три года. «Это огромная сумма», – добавил он.

После замены всех трёх котлов оборудование котельной сможет работать ещё 50–70 лет.

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