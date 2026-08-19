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Общество

В Псковской области мамы в декрете начали обучение востребованным профессиям по нацпроекту

С начала 2026 года две жительницы Псковской области уже завершили обучение по программам «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» и «Нейросети: специалист по работе с системами искусственного интеллекта». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного центра занятости.

Ещё два человека проходят обучение на направлениях «интернет-маркетинг и цифровые коммуникации» и «оператор беспилотных авиационных систем». Кроме того, заключены договоры с двумя мамами по программам «Аналитик данных в сфере государственных и муниципальных закупок» и «Системный аналитик: с нуля до проектирования систем».

Обучение организовано в рамках национального проекта «Кадры», который с 2025 года даёт женщинам в декрете возможность бесплатно получить дополнительное профессиональное образование по специальностям, востребованным на рынке труда. Также мамам доступны социальные контракты на переобучение.

Формат обучения – удалённый: он позволяет совмещать занятия с уходом за ребёнком. Для многих женщин это становится точкой карьерного рестарта: после обучения следуют стажировка, первый проект или выход на частичную занятость.

Подать заявку на обучение можно на портале «Работа в России».

Ранее сообщалсь, что более 70 подростков приняли участие в профориентационном мероприятии в детском лагере в Печорском округе.

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