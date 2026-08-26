От элементарного к главному: советы по подготовке к детскому саду и успешной адаптации

15:15, 26 августа 2026, ПАИ

Умение держать ложку, есть самостоятельно, мыть руки – эти простые навыки помогут ребёнку не растеряться в первые дни в детском саду. Подготовка к дошкольному учреждению начинается не за месяц, а гораздо раньше: режим дня, базовые навыки самообслуживания и даже умение играть – всё это станет фундаментом для успешной адаптации.

О базовой подготовке и воспитании, а также о том, когда встать в очередь в детский сад и какие льготы существуют, в интервью Псковскому агентству информации в рамках проекта «Школа будущих родителей» рассказала консультант отдела региональной политики министерства образования Псковской области, специалист дошкольного образования Алёна Степанова.

– Алёна Васильевна, что нужно сделать родителям сразу после рождения ребёнка? Когда и как лучше встать в очередь в детский сад?

– Сразу после рождения ребёнка рекомендуется позаботиться о том, чтобы зарегистрировать его в электронной системе детских садов по месту жительства. В первую очередь, как только родители получили свидетельство о рождении, они имеют право поставить малыша на очередь. Первый способ – дистанционный: зарегистрировать ребёнка можно через «Госуслуги» либо региональный портал pskovedu.ru. Так родители, не выходя из дома, ставят ребёнка в очередь, выбирают желаемые детские сады и ждут направления в соответствующие даты. Третий способ – личный приём в отделе управления образованием: родителям нужно приехать с документами и написать заявление.

– Расскажите о льготных категориях граждан, имеющих первоочередное право на зачисление.

– К ним относятся многодетные семьи, имеющие трёх и более детей. Также в первоочередном порядке в сад направляются дети, родители которых являются инвалидами, или сами дети с инвалидностью. В приоритете – дети, которых воспитывает мать-одиночка. Кроме того, преимущество имеют дети, чьи братья и сёстры уже посещают выбранный детский сад.

– В каком возрасте ребёнок обычно идёт в детский сад?

– Основной этап дошкольного образования начинается с трёх лет и заканчивается в семилетнем возрасте. Но в современном мире появилась возможность направлять детей в более раннем возрасте – в ясли и младшие дошкольные группы малышей принимают с полутора до трёх лет. В этот период за детьми осуществляется присмотр и уход, формируются навыки самообслуживания, режима дня и базовых качеств, которые понадобятся дошкольнику в будущем.

– Как подготовить ребёнка к детскому саду?

– Успешность малыша во многом зависит от его самостоятельности, от умения помогать себе самому. Попадая в детский сад, в период адаптации ребёнок может ощущать себя одиноким и растерянным, сталкиваясь с новым миром и незнакомыми людьми. Конечно, очень важно заранее научить его базовым навыкам.

– Что именно должны сделать родители, чтобы подготовить ребёнка к детскому саду?

– В первую очередь, перед тем как отвести малыша в детский сад, мы должны обучить его базовым навыкам самообслуживания. Что в них входит? Умение держать ложку, есть самостоятельно, пережёвывать твёрдую пищу, мыть руки. Это элементарные, на первый взгляд, вещи, но они очень пригодятся малышу, когда он окажется один в группе (без родителей). Да, рядом с ним будет воспитатель – главный помощник, и сверстники. Но умение справляться с несложными трудностями поможет ребёнку обрести уверенность.

– Как режим дня влияет на адаптацию в детском саду?

– Правильно выстроенный режим дня способствует формированию мышления, логики и интеллекта ребёнка. Поэтому стоит обратить внимание на то, когда он ложится спать и просыпается. В детском саду ему будет гораздо легче воспринимать время дневного сна: это не вызовет протеста, если дома он так же отдыхает днём и знает, что есть часы для бодрствования и часы для отдыха.

– Что категорически нельзя делать родителю, ребёнок которого ходит в детский сад?

– В детском саду родители и педагоги будут тесно взаимодействовать. Поэтому очень важно: если воспитатель допустил ошибку, ни в коем случае нельзя осуждать его в присутствии детей. Для ребёнка его воспитатель – лучший друг, и подрывать этот авторитет не стоит.

– Какова роль игр в жизни дошкольника?

– В современном мире мы сталкиваемся с тем, что младшие дошкольники совершенно не умеют играть, хотя сюжетно-ролевая игра – ведущая деятельность в этом возрасте. В первую очередь хочется порекомендовать родителям научить ребёнка играть, и делать это каждый день хотя бы по 15 минут: на прогулке, в транспорте. Также хорошо иметь настольные игры, которые могут стать альтернативой гаджетам.

– Что бы вы хотели сказать родителям в завершение?

– Дошкольное образование – это фундамент, на котором строится будущее вашего ребёнка. Поэтому ваша поддержка, забота и усилия помогут ему вырасти гармоничной и развитой личностью.