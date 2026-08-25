Машинист из Дно оштрафован за дачу взятки ради повышенной зарплаты

22:59, 25 августа 2026, ПАИ

Мировой судья рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого жителя Дно, обвиняемого в восьми эпизодах преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 291.2 УК РФ. Об этом сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, машинист тепловоза с целью получения повышенной зарплаты перечислил нарядчику восемь тысяч рублей.

В суде подсудимый вину в совершении инкриминируемых преступлений признал в полном объёме. Суд учёл наличие смягчающих и отсутствие отягчающих вину обстоятельств и назначил окончательное наказание в виде штрафа в размере 75 тысяч рублей с конфискацией в доход государства мобильного телефона, используемого для перечисления денег.

Ранее сообщалось, что Псковский облсуд отменил регистрацию списка кандидатов партии «Яблоко» на выборах в региональное Заксобрание.