Машинист из Дно оштрафован за дачу взятки ради повышенной зарплаты
Мировой судья рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого жителя Дно, обвиняемого в восьми эпизодах преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 291.2 УК РФ. Об этом сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
Установлено, машинист тепловоза с целью получения повышенной зарплаты перечислил нарядчику восемь тысяч рублей.
В суде подсудимый вину в совершении инкриминируемых преступлений признал в полном объёме. Суд учёл наличие смягчающих и отсутствие отягчающих вину обстоятельств и назначил окончательное наказание в виде штрафа в размере 75 тысяч рублей с конфискацией в доход государства мобильного телефона, используемого для перечисления денег.
Ранее сообщалось, что Псковский облсуд отменил регистрацию списка кандидатов партии «Яблоко» на выборах в региональное Заксобрание.
Цифровизацию избирательного процесса обсудили в Корпоративной академии правительства Псковской области
На выставке «Россия начинается здесь» прошли презентации четырёх муниципалитетов Псковской области