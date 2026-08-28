В Финском парке завершилась презентация Витебской области на выставке «Россия начинается здесь»

23:55, 28 августа 2026, ПАИ

В Пскове на площадке выставки «Россия начинается здесь» в Финском парке представили яркую белорусскую программу — её кульминацией стал концерт на главной сцене. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Вечером перед гостями выступали заслуженные любительские коллективы и народные ансамбли из Республики Беларусь. В программе переплелись фольклорные мотивы и эстрадные хиты, зажигательные танцы и современная хореография: творческие коллективы последовательно представляли свои лучшие номера. Выступления создали душевную атмосферу и подарили зрителям праздничное настроение.

Параллельно на территории выставки продолжали работать тематические кубы: мастера проводили мастер‑классы, а в зонах, посвящённых районам, звучали рассказы о местных традициях.

Добавим, что 5 февраля состоялось официальное открытие Года единства народов России. Церемония прошла в национальном центре «Россия» в рамках масштабного марафона «Россия – семья семей». Она собрала представителей всех регионов страны, около тысячи участников молодёжных проектов и иностранных гостей. В торжественном открытии участвовал президент России Владимир Путин, который и дал старт Году единства народов России.

Отметим, что Псковская область также приняла участие в масштабном открытии Года единства народов России как в очном, так и в дистанционном формате. Регион представил на всероссийском марафоне самобытную культуру малочисленного народа сето. Трансляция мастер-классов по изготовлению традиционных оберегов и поясов, а также музыкальных выступлений велась в прямом эфире из медиацентра Псковского агентства информации и регионального Дома молодёжи. Как это было – в нашем фоторепортаже.

Ранее сообщалось, что Усвятский, Красногородский, Пустошкинский и Локнянский муниципальные округа представили свои презентации.