Великолукский крестный ход состоится 4 сентября

15:36, 30 августа 2026, ПАИ

Историческое событие – Великолукский крестный ход в честь святых, священномучеников, новомучеников и подвижников благочестия «града сия» – города Великие Луки, состоится 4 сентября. Он пройдёт впервые, уточняет газета «Великолукская Правда. Новости».

Начало торжеств запланировано на утро: в 08:30 в крепости пройдёт Литургия, к участию в которой горожан лично приглашает епископ Великолукский и Невельский Варнава. Сам крестный ход состоится с 11 до 12 часов. Маршрут пройдёт от руин собора Воскресения Господня в городской крепости через аллею у Вечного огня – с совершением Литии у памятника А. Матросову – к Свято‑Вознесенскому собору. В 12:00 у собора состоится благодарственный молебен.

Дата выбрана не случайно: 4 сентября Епархиальный совет установил как общеепархиальный день памяти священномученика Иоанна (Троянского), епископа Великолукского и Невельского, расстрелянного в этот день. Год назначения даты совпал со 100‑летием начала гонений на Русскую Православную Церковь.

Традиция крестных ходов с чудотворными иконами в Великих Луках насчитывает несколько столетий – в прежние времена в них участвовали тысячи горожан и жителей окрестностей. В этом году впервые решено посвятить крестный ход всем святым покровителям города и земли Великолукской, её священномученикам, новомученикам и подвижникам.

Напомним, что мощи святителя Спиридона Тримифунтского привезут в Псков уже завтра, 31 августа.