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Более половины псковичей в детстве мечтали стать учителями – опрос

Каждый второй житель Пскова (51 %) в детстве мечтал стать учителем, однако реализовали эту мечту только 14 % опрошенных – остальные выбрали другие профессии. К таким выводам пришли аналитики hh.ru накануне Дня знаний, опросив 2,3 тысячи соискателей в третьем квартале 2026 года.

Фото: ПАИ. Изображение носит иллюстративный характер

Доля желавших работать в школе выше среди старшего поколения (57 % среди респондентов старше 55 лет) и заметно ниже у молодёжи (35 % среди 25–34 лет). При этом 34 % опрошенных в возрасте 55+ действительно стали педагогами, тогда как среди молодых (25–34 лет) этот показатель составляет лишь 14 %.

Главными препятствиями для выбора педагогической карьеры, по мнению респондентов, стали низкая зарплата (57 %), другие детские мечты о космосе, медицине или бизнесе (54 %), а также убеждение, что для преподавания нужны особый характер и терпение (25 %). Отношение к зарплатному фактору сильно зависит от возраста: среди самых молодых (18–24 лет) её назвали 64 %, тогда как среди участников старше 55 лет – только 6 %.

Профессия учителя ассоциируется у псковичей прежде всего с общением с детьми (62 %), терпением и мудростью (54 %). Однако 42 % опрошенных связывают её с хронической усталостью и стрессом (среди педагогов этот показатель ещё выше – 55 %). Несмотря на развитие технологий, абсолютное большинство (93 %) уверено, что искусственный интеллект не сможет заменить учителя – 46 % считают, что его роль трансформируется в наставничество и тьюторство, а 41 % полагает, что живого общения в обучении технологии не заменят.

Накануне Дня знаний сервис по поиску работы и подбору персонала SuperJob выяснил, как жители Пскова относились к началу учебного года, когда сами были школьниками.

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