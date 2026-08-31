«Слишком много снимается»: Алексей Учитель высказался о карьере Анны Пересильд

10:29, 31 августа 2026, ПАИ

Режиссер Алексей Учитель прокомментировал обсуждения вокруг поступления его 17-летней дочери Анны Пересильд в Московскую школу кино. В Сети ранее появились предположения, что девушка могла воспользоваться известностью родителей при поступлении.

По словам режиссера, Анна не пользовалась особым положением. Учитель также объяснил выбор дочери: учеба в Московской школе кино позволяет ей продолжать сниматься в новых проектах.

«Выбор вуза связан со спецификой обучения. В ГИТИСе и Школе-студии МХАТ, куда она хотела поступать, студентам три года запрещено сниматься в кино», – рассказал режиссер «Известиям».

Ранее сама Пересильд объясняла выбор Московской школы кино желанием совмещать актерское образование с работой. В школе ей предоставляется возможность продолжать практиковаться в кино.

При этом Учитель признался, что считает съемочную нагрузку дочери слишком большой.

«С моей точки зрения, она сейчас слишком много снимается. Но раз решила получить актерское образование, ее выбор абсолютно закономерен», – отметил режиссер.

Анна Пересильд в этом году поступила на актерскую программу Московской школы кино на курс Дарьи Мороз. Вокруг ее зачисления разгорелась дискуссия после сообщений о том, что актриса не присутствовала на одном из этапов вступительных испытаний. Позднее Мороз заявила, что пропуск был согласован с ней и администрацией школы из-за съемок.

Ранее мать Анны Юлия Пересильд рассказала о любви к Пскову, месте силы и северном характере.