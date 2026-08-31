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Общество

Владельцу катера без лицензии запретили платные перевозки пассажиров по Псковскому озеру

Псковская транспортная прокуратура выявила нарушение требований законодательства о безопасности пассажирских перевозок на водном транспорте, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Как установила проверка, житель Псковской области регулярно за плату перевозил пассажиров по акватории Псковского озера на маломерном судне. При этом необходимой лицензии на такую деятельность у него не было.

Для пресечения незаконной эксплуатации судна Псковский транспортный прокурор обратился в суд с иском. Надзорное ведомство потребовало запретить использование катера для коммерческой перевозки пассажиров до получения владельцем соответствующего разрешительного документа.

Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры в полном объеме. Исполнение судебного решения находится на контроле Псковской транспортной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что пассажиров ждут новые правила проезда в автобусах и такси.

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