Как помочь ребёнку справиться с буллингом в школе: советы МВД

16:20, 31 августа 2026, ПАИ

Как помочь ребёнку справиться с буллингом в школе, порекомендовала начальник отдела по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области Светлана Королькова в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Травля и буллинг в детских коллективах, к сожалению, имеют место. Мы об этом много слышим и видим в интернете. Однако конкретных фактов, по которым проводились проверки, зафиксировано немного. Сотрудники полиции разбираются с последствиями – это либо причинение телесных повреждений, либо вред имуществу, либо оскорбления и распространение информации в Сети. С юридической точки зрения таких случаев у нас немного, но они есть», – отметила она.

По словам Светланы Корольковой, родителям важно обращать внимание на изменения в поведении ребёнка: плохое настроение, нежелание идти в школу, утренние головные боли или боли в животе. Также на последствия травли могут указывать отказ от общения в Сети или, наоборот, частое и тревожное чтение сообщений.

«Это важные сигналы, их нельзя игнорировать. Нельзя говорить ребёнку: «Иди сам разберись, дай сдачи». В таких случаях необходимо подключаться на уровне взрослый – взрослый, разбираться в присутствии третьих лиц. Это могут быть представители образовательной организации: директор, завуч, психолог, сотрудники полиции», – посоветовала гостья программы.