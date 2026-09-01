Вопрос дня: какое 1 сентября запомнилось вам больше всего?

09:38, 01 сентября 2026, ПАИ

1 сентября – не просто дата в календаре. Это самый первый шаг в большой мир, первый звонок, первый учитель, первый друг за партой. Для кого-то это день, когда вручили ключи от собственного кабинета, для кого-то – когда на линейке поздравили с рождением сына, а для кого-то – когда мама дала букет гладиолусов и ты еле удерживал его в руках.

У каждого из нас есть своё «самое-самое» 1 сентября. Мы спросили у наших собеседников, какой день они запомнили на всю жизнь и почему он остался в их памяти. Кто-то вспомнил свой 1 класс, кто-то – первый день в профессии, а у кого-то 1 сентября стало двойным праздником. И у каждого своя история, свой кадр и свой звонок.

Декан Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков:

– 1 сентября 1979 года я пошёл в первый класс в 9-ю школу города Великие Луки. Моя бабушка была учителем начальных классов в этой школе, и хотя к тому времени она уже была на пенсии, я знал школу, знал многих педагогов. Это было важно, ведь я чувствовал себя чуть увереннее, чем остальные, знал, где гардероб, где туалет, как найти столовую.

А потом было ещё одно 1 сентября, которое я запомнил навсегда. В 1994 году я пришёл работать в 10-ю школу Великих Лук. Это был мой первый день в качестве учителя истории и обществознания. Но самое удивительное, накануне, 31 августа, у меня родился сын. И на торжественной линейке, когда представляли молодых педагогов, директор школы поздравил меня не только с началом педагогической деятельности, но и с рождением сына. Это был двойной праздник, который я запомнил на всю жизнь.

Ветеран СВО, депутат Собрания Псковского муниципального округа Андрей Ключко:

– Мой первый класс – это Бобруйск, Беларусь. Конечно, я помню этот день. Нас готовили к школе ещё в детском саду, нам даже набор первоклассника дали. Всё было торжественно: и мама, и папа рядом, и цветы, и форма. Но главное, ощущение, что ты становишься взрослым. Я, как и многие мальчишки, мечтал поскорее вырасти, стать большим, как папа. А потом, когда вырос, понял, что лучше бы то время вернуть.

1 сентября в первом классе – это было здорово, солнечно, радостно. А в старших классах уже всё иначе: лето, спорт, сборы, соревнования, и к школе привыкаешь после каникул. Но первое сентября первого класса совершенно особенное. До сих пор помню, как меня вели за руку, как я нёс букет и чувствовал себя самым важным человеком в мире.

Заместитель декана факультета дополнительного профессионального образования Президентской академии в Санкт-Петербурге Ольга Урсова:

– Каждое первое сентября для меня было радостным. Я всегда ждала встречи с одноклассниками, всегда носила огромные букеты гладиолусов. И этот букет у меня не менялся с первого по десятый класс – всегда гладиолусы. Но самое любимое для меня было не только 1 сентября, а подготовка к нему. Нам родители давали по 10 рублей, и мы с подругами ходили в книжные магазины и закупались. Это был целый ритуал: тетради, карандаши, ручки, пеналы, транспортиры. Мы ходили с портфелями, складывали покупки туда, потом приходили домой, раскладывали всё и рассматривали. И от этого хотелось в школу ещё больше.

Само 1 сентября в 23-й школе Новгорода всегда было солнечным. Линейка на улице, громкая музыка, колокольчик, девочка на плечах у старшеклассника, все улыбаются, все радуются. У нас в классе было 36 человек, да, большие классы, но это было здорово. У меня осталась фотография, где мы с подругами в четвёртом классе – все с бантами и гладиолусами, в белых фартуках. И я до сих пор помню это чувство предвкушения и счастья.

Помощник губернатора Псковской области, ветеран СВО Михаил Каратыш:

– Я пошёл в школу в Таганроге в 1990 году. Помню почти всё до мельчайших деталей. Форма, парты с откидывающейся крышкой. И ручки с наливными чернилами. У нас были прописи и обязательно тетрадь с промокашкой, которую мама шила из фланели, чтобы вытирать ручку после того, как написал. Это было целое искусство: не посадить кляксу, аккуратно вытереть перо. Помню, в классе висели портреты классиков: Пушкин, Толстой, Горький, Маяковский.

Но самое главное, помню открытку, которую мне подарили на 1 сентября. Там были такие слова: «Дружок, ты на пороге новой жизни, ведь нужен космонавт Отчизне, и токарь нужен ей, и врач. Малыш, какой же ты богач!» Я помню их наизусть до сих пор. Это были не просто стихи, это было напутствие. И я чувствовал себя преисполненным гордости. На мне была форма, а на рукаве – шеврон с солнышком и книжкой. И я шёл в школу, понимая, что это начало чего-то очень важного.

Врач-гериатр Псковского госпиталя для ветеранов войн Дарья Ульвачева:

– Моё первое 1 сентября – это 18-я школа Пскова. Первый класс. Мама меня красиво одела: белая блузка, юбка, белые колготки, туфельки. И конечно, тяжёлый букет гладиолусов, который, казалось, был больше меня. Но это было не главное. Главное, я помню волнение и радость. Рядом со мной была моя будущая подружка Таня, с которой мы дружим до сих пор. Мы вместе учились в школе, потом вместе поступили в медицинский и стали врачами. 1 сентября 1979 года я познакомилась с ней, и эта дружба длится много лет.

На линейке было много людей, много детей, все нарядные, весёлые. И хотя детали стёрлись, ощущение праздника осталось. А дома был торт. 1 сентября всегда было праздником, который хотелось отмечать и ждать снова.

Заместитель главы администрации Пскова Геннадий Иойлев:

– В первый класс я пошёл в 1979 году в посёлке Пожеревицы Дедовичского района. Бабушка срезала мне розы, вручила и сказала: «Отдашь учительнице». Ранец был чёрный, классический, советский. Нас в классе было человек 15, совсем не много, потому что классы постарше были большие, по 25-27 человек. Вела нас в кабинет старшеклассница, такая взрослая и серьёзная. Я помню это чувство торжественности, хотя волнения почти не было.

А потом, уже во взрослой жизни, я приехал работать учителем в Вязьевскую школу Дедовичского района. Это было 15 августа. Мне вручили ключи от кабинета и список восьмого класса. 1 сентября я встретил своих учеников, с которыми проработал несколько лет. Это был уже совсем другой праздничный день – не ученика, а учителя. И он тоже запомнился на всю жизнь. Первый шаг в профессию, первая линейка в качестве педагога, первые ученики – всё это осталось со мной.