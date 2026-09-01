Проект «Технологический форпост» запускают в России
Министерство просвещения России запускает проект «Технологический форпост» – масштабную инициативу подготовки профессионалов для ключевых высокотехнологичных направлений. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного центра занятости.
Обучение будет проходить очно на площадках технопарков профессионального образования в Калуге и Нижнем Новгороде, его практическая часть стартует в сентябре 2026 года и продлится до ноября.
Участниками программы могут стать две категории специалистов. Первая – производственные наставники: сотрудники госкорпораций и промышленных предприятий, которые передают опыт студентам, молодым сотрудникам и новичкам. В текущем году планируется подготовить около трёх тысяч таких специалистов. Вторая категория – молодые кадры: граждане России до 35 лет, которые завершили обучение по программам среднего или высшего образования и впервые трудоустраиваются по специальности. В рамках проекта обучение сможет пройти до 500 человек.
Программа охватывает ряд перспективных направлений: беспилотные летательные системы, обеспечение транспортной мобильности на промышленном уровне, средства производства и автоматизация процессов, новые материалы и химические технологии, технологии для продовольственной безопасности, а также сквозные цифровые технологии.
Проект реализуется по поручениям президента России и нацелен на подготовку специалистов для прорывных отраслей экономики.
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