Проект «Технологический форпост» запускают в России

20:16, 01 сентября 2026, ПАИ

Министерство просвещения России запускает проект «Технологический форпост» – масштабную инициативу подготовки профессионалов для ключевых высокотехнологичных направлений. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного центра занятости.

Обучение будет проходить очно на площадках технопарков профессионального образования в Калуге и Нижнем Новгороде, его практическая часть стартует в сентябре 2026 года и продлится до ноября.

Участниками программы могут стать две категории специалистов. Первая – производственные наставники: сотрудники госкорпораций и промышленных предприятий, которые передают опыт студентам, молодым сотрудникам и новичкам. В текущем году планируется подготовить около трёх тысяч таких специалистов. Вторая категория – молодые кадры: граждане России до 35 лет, которые завершили обучение по программам среднего или высшего образования и впервые трудоустраиваются по специальности. В рамках проекта обучение сможет пройти до 500 человек.

Программа охватывает ряд перспективных направлений: беспилотные летательные системы, обеспечение транспортной мобильности на промышленном уровне, средства производства и автоматизация процессов, новые материалы и химические технологии, технологии для продовольственной безопасности, а также сквозные цифровые технологии.

Проект реализуется по поручениям президента России и нацелен на подготовку специалистов для прорывных отраслей экономики.

Ранее сообщалось, что в Великих Луках наградили лучших специалистов кадровых центров «Работа России».