В Псковской области стартовал сбор заявок на участие в областном фестивале театрального искусства

23:54, 01 сентября 2026, ПАИ

С 1 по 12 сентября проходит сбор заявок на участие в областном открытом фестивале театрального искусства «В Себеж к Гердту», сообщили ПАИ в пресс-службе Центра народного творчества Псковской области.

Сам фестиваль состоится 27 сентября на сценической площадке районного культурного центра в Себеже. В этом году мероприятие посвящено 110-летию со дня рождения народного артиста СССР Зиновия Гердта и Году единства народов России.

Отметим, театральный фестиваль «Наследники Победы. В Себеж к Гердту» в первый раз прошёл 23 сентября 2016 года. С тех пор каждый год в сентябре в Себеж съезжаются участники самодеятельных театральных коллективов из Псковской области.

Ранее сообщалось, что фестиваль уличной культуры и спорта пройдёт в Великих Луках в сентябре.