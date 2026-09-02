Новая стационарная сцена появится в Гдове

09:19, 02 сентября 2026, ПАИ

Cтационарную сценическую площадку устанавливают на набережной реки в Гдове. Это полноценная сцена для проведения городских праздников, концертов и творческих встреч, сообщила глава Гдовского муниципального округа Вера Алексеева в своём канале в MAX.

По её словам, новая набережная становится не просто местом для прогулок, а центром притяжения культурной жизни города. Проектом также предусмотрена установка мест для зрителей.

Ранее сообщалось, что Самолвовский дом культуры реконструируют в два этапа.