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Культура

Новая стационарная сцена появится в Гдове

Cтационарную сценическую площадку устанавливают на набережной реки в Гдове. Это полноценная сцена для проведения городских праздников, концертов и творческих встреч, сообщила глава Гдовского муниципального округа Вера Алексеева в своём канале в MAX.

Фото из канала Веры Алексеевой

По её словам, новая набережная становится не просто местом для прогулок, а центром притяжения культурной жизни города. Проектом также предусмотрена установка мест для зрителей.

Ранее сообщалось, что Самолвовский дом культуры реконструируют в два этапа.

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