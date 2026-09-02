Кардиолог назвал четыре главных врага сердца

09:50, 02 сентября 2026, ПАИ

Курение, потребление алкоголя и переедание являются основными привычками, способными ухудшить работу сердца. Об этом в интервью РИА Новости заявил генеральный директор центра, главный внештатный кардиолог Минздрава РФ академик РАН Сергей Бойцов.

По словам кардиолога, попытки оправдать курение его небольшим количеством несостоятельны. Для повреждения внутренней стенки сосуда, на поверхности которой образуются атеросклеротические бляшки, не требуется выкуривать много сигарет, пояснил специалист.

Переедание и низкая физическая активность, подчеркнул Бойцов, также негативно влияют на сердечно-сосудистую систему. Малоподвижный образ жизни, привычка подолгу сидеть или лежать на диване, по его словам, приводят к серьёзным последствиям.

Ещё одной вредной привычкой, ухудшающей работу сердца, является высокое потребление соли. Она в больших количествах содержится в чёрном хлебе, консервах, колбасных изделиях и копчёностях. Соль задерживает жидкость в сосудистом русле, а с возрастом организм хуже выводит натрий через почки из-за естественных инволютивных процессов, а также вследствие гипертонии и атеросклероза, заключил эксперт.

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