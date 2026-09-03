Опубликована программа библиотечной площадки фестиваля «Территория детства» в Пскове

16:34, 03 сентября 2026, ПАИ

Опубликована программа интерактивных площадок псковских библиотек на фестивале дополнительного образования «Территория детства», который пройдет в Пскове 5 сентября. Основными площадками для проведения мероприятий станут Финский парк и парк Строителей. В программе заявлены события, объединяющие культуру, спорт и образование для юных горожан и их родителей, сообщили ПАИ в централизованной библиотечной системе Пскова.

Библиотеки Пскова традиционно участвуют в общегородских праздничных мероприятиях. В парке Строителей с 12:00 до 17:00 начнет работу интерактивная площадка централизованной библиотечной системы. Гостей ждут мастер-классы, викторины и игры.

Согласно опубликованной программе, для посетителей подготовлены краеведческие квесты и викторины об истории Пскова, настольные игры с литературными заданиями, творческие конкурсы, научные эксперименты с невидимыми чернилами и экологические игры о природе Псковской области. На творческих мастер-классах участники смогут изготовить закладки для книг и учебников, брелоки для школьных рюкзаков и осенние открытки со стихами, а также слепить из воздушного пластилина игрушку-оберег по мотивам книжных героев.

Кроме того, площадка библиотек предложит освоить технику тайнописи и написать послание себе в будущем, проверить эрудицию в вопросах, касающихся истории и современности региона, его выдающихся жителей, улиц, памятников архитектуры, природных особенностей и обитателей лесов, полей и водоемов. Также посетители смогут узнать о творческих объединениях, кружках и библиотечных проектах Пскова.