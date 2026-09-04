Великолучанка попросила коммунальщиков привести в порядок детскую площадку на Октябрьском проспекте

19:30, 04 сентября 2026, ПАИ

Великолучанка попросила коммунальщиков привести в порядок детскую площадку по адресу проспект Октябрьский, 11 в Великих Луках. Об этом пишет газета «Великолукская правда. Новости».

На днях в одной из групп, посвящённых жизни города на Ловати, появился пост о состоянии детской площадки возле дома № 11 на Октябрьском проспекте. Автор публикации утверждает, что из развлечений для детей там только домик, который требует покраски и ремонта, песочница без песка и металлическая конструкция без качелей. Великолучанка обратилась к УК «Радист» с просьбой вернуть песок, починить и покрасить игровые элементы и вновь установить качели и вертушку.

«Дети ходят хмурые и не понимают, чем заняться на игровой площадке, а родители в недоумении», – написала жительница дома № 11.

В ответ на её обращение в администрации города пояснили, что в адрес управляющей организации направлено письмо о необходимости запланировать проведение ремонтных работ отдельных игровых элементов на дворовой территории указанного многоквартирного дома. В ходе обсуждения этого поста подписчица Надежда Ефимова предложила жильцам решать проблемные вопросы самостоятельно, благо для этого есть возможности.

«Можно скачать приложение «Мой дом» и подать заявку. Напишите, в чём проблема, и, если есть, прикладывайте фото. Заявку в течение десяти дней рассматривают, и УК выполняет. Это касается не только детской площадки, но и всей дворовой территории и жилого дома (например, грязный двор (много мусора), нескошенная трава, поломанные и некрашеные скамейки, грязный подъезд, ямы на дороге и другое)», – рассказала великолучанка.

Ранее сообщалось, что депутаты обсудили развитие заводов и благоустройство в Великих Луках.