Пианист-суперсолист с мировым именем выступит на псковской сцене

19:18, 07 сентября 2026, ПАИ

Концерт «Музейные жемчужины Серебряного ожерелья» пройдёт на сцене Псковской областной филармонии 9 сентября. В рамках мероприятия на сцене выступит известный пианист Дмитрий Маслеев, сообщили ПАИ в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Как отмечают организаторы, артист обладает признанным мировым авторитетом: ещё в начале 2020 года радиостанция France Musique назвала Маслеева суперсолистом перед его дебютом с Национальным оркестром Франции, где музыкант исполнил концерт для фортепиано № 1 Чайковского.

География выступлений Дмитрия Маслеева охватывает ведущие концертные площадки мира – от Карнеги‑холла в Нью‑Йорке до Парижской филармонии, а также фестивали в Вербье и Люцерне, концертные залы Азии и Южной Америки.

Концерт пройдёт на сцене Псковской областной филармонии 9 сентября. Мероприятие платное.

Ранее сообщалось, что 24-й военный оркестр Краснознамённого ордена Суворова Южного военного округа из Ростова-на-Дону выступит на V Военно-музыкальном фестивале «Михайловский бастион» в Пскове. Концерты пройдут 12 и 13 сентября на стадионе «Машиностроитель».