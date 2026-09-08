В МЧС объяснили, как действовать при обнаружении взрывоопасных предметов

12:57, 08 сентября 2026, ПАИ

Меры безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов напомнили жителям Псковской области в ГУ МЧС России по региону. Спустя более 80 лет после окончания Великой Отечественной войны неразорвавшиеся боеприпасы – снаряды, мины, гранаты – до сих пор представляют серьёзную угрозу для жизни и здоровья людей.

Разминированием, обезвреживанием и уничтожением подобных предметов занимаются только специалисты. При обнаружении взрывоопасного предмета необходимо сообщить об этом по телефонам 102 или 112, не трогать и не перемещать находку. Вблизи предмета запрещается пользоваться электрорадиоаппаратурой.

До прибытия спецслужб необходимо принять меры к тому, чтобы другие люди не приближались к месту обнаружения подозрительного предмета и держались в радиусе 50–100 метров.

Ранее в МЧС напомнили туристам о необходимости регистрации маршрутов. Сделать это следует не позднее чем за 10 дней до выхода на дистанцию.