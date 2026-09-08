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Общество

В Псковской области откроют 20 участков для голосования петербуржцев

В Псковской области на время выборов депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга восьмого созыва откроют 20 экстерриториальных избирательных участков. Об этом ПАИ сообщили в избирательной комиссии Псковской области.

  • Экстерриториальные участки
    Фото: Избирательная комиссия Псковской области
  • Экстерриториальные участки
    Фото: Избирательная комиссия Псковской области
  • Экстерриториальные участки
    Фото: Избирательная комиссия Псковской области
  • Экстерриториальные участки
    Фото: Избирательная комиссия Псковской области
  • Экстерриториальные участки
    Фото: Избирательная комиссия Псковской области
  • Экстерриториальные участки
    Фото: Избирательная комиссия Псковской области

Проголосовать на них смогут жители Санкт-Петербурга, которые в дни выборов будут находиться на территории Псковской области. На специально организованных участках петербуржцы смогут отдать голоса за кандидатов и политические партии.

Участки будут работать с 8:00 до 20:00 18, 19 и 20 сентября.

Напомним, 18, 19 и 20 сентября жители региона получат четыре бюллетеня – два по выборам депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва и два для выборов депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва.

Кроме того, там, где пройдут дополнительные выборы депутатов муниципальных округов по одномандатным округам (в Невельском, Новоржевском и Псковском муниципальных округах), жители получат пять бюллетеней.

Узнать подробности о порядке голосования можно с 10 сентября по информационно-справочному телефону Псковской области: 8 (900) 991-41-13.

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