В Заксобрании Псковской области организуют обучение вновь избранных депутатов

18:12, 08 сентября 2026, ПАИ

Как будет проходить обучение вновь избранных депутатов Законодательного Собрания Псковской области, рассказал председатель регионального парламента Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 8 сентября.

«Обучение нужно провести обязательно. Учиться никогда не поздно и никому не вредно, в том числе и депутатам, которые имеют достаточно большой стаж. Такой учебный процесс будет организован и у нас, для этого есть все возможности», – отметил гость студии.

Процесс реализуют силами самого Заксобрания, опытных депутатов, руководителей органов исполнительной власти и профильных специалистов. Официального института кураторства нет, но наставничество опытных депутатов в отношении новичков работает по умолчанию как непрерывное обучение, подчеркнул Александр Котов.

Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.