Полицейские проводят проверку по факту инцидента у Вечного огня в Пскове
Сотрудники УМВД России по Псковской области в ходе мониторинга средств массовой информации и соцмедиа выявили публикацию, в которой указаны факты неподобающего поведения подростков у Вечного огня в сквере Павших борцов в Пскове. Все обстоятельства выясняются, заявили в пресс-службе ведомства.
«Сейчас действия полицейских направлены на установление лиц, причастных к возможному противоправному поведению. Будут отсмотрены записи камер видеонаблюдения АПК «Безопасный город», находящихся в непосредственной близости к мемориалу», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Псковской области назвали муниципалитеты с самым большим ущербом от мошенников.
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