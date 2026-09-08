Полицейские проводят проверку по факту инцидента у Вечного огня в Пскове

21:14, 08 сентября 2026, ПАИ

Сотрудники УМВД России по Псковской области в ходе мониторинга средств массовой информации и соцмедиа выявили публикацию, в которой указаны факты неподобающего поведения подростков у Вечного огня в сквере Павших борцов в Пскове. Все обстоятельства выясняются, заявили в пресс-службе ведомства.

«Сейчас действия полицейских направлены на установление лиц, причастных к возможному противоправному поведению. Будут отсмотрены записи камер видеонаблюдения АПК «Безопасный город», находящихся в непосредственной близости к мемориалу», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Псковской области назвали муниципалитеты с самым большим ущербом от мошенников.