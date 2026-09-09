Автомобиль великолучанина может пойти с торгов из-за неоплаченных штрафов

18:45, 09 сентября 2026, ПАИ

Автомобиль 41‑летнего великолучанина могут продать с торгов из-за наличия неоплаченных штрафов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Экипаж Госавтоинспекции остановил автомобиль, водитель которого вёл себя на дороге подозрительно. Мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование и препятствовал действиям сотрудников полиции.

В отношении водителя составили протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования). Суд признал мужчину виновным и назначил наказание: штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на один год.

Водитель не оплатил штраф в установленный срок, поэтому дело передали в отделение судебных приставов в Великих Луках. Должника уведомили о возбуждении исполнительного производства. В качестве мер воздействия на него наложили арест на денежные средства на банковских счетах и ограничили право выезда за пределы РФ.

Поскольку задолженность так и не была погашена, приставы установили, что в собственности у мужчины есть автомобиль. Транспортное средство описали и арестовали, оставив владельцу на ответственное хранение без права пользования.

У водителя есть десять дней для добровольной оплаты долга. Если сумма не будет погашена, машину оценят и выставят на торги, а вырученные средства направят на погашение задолженности.

Ранее сообщалось, что в Псковской области задержали 68 водителей-должников более чем с 50 неоплаченными штрафами.