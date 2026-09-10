Многодетным семьям в Псковской области компенсируют плату за детский сад

11:05, 10 сентября 2026, ПАИ

Компенсация стоимости за присмотр и уход в дошкольных образовательных организациях предоставляется детям из многодетных семей в Псковской области. Об этом сообщил заместитель министра образования Псковской области Сергей Николаев в ходе брифинга в медиацентре ПАИ сегодня, 10 сентября.

По его словам, размер компенсации зависит от количества детей в семье. «В зависимости от количества детей в семье компенсация составляет 20 %, 50 % или 70 %», – уточнил Сергей Николаев. Он добавил, что деньги автоматически поступают на счета родителей ежемесячно.

«Обычно при зачислении ребёнка в детский сад родителям всегда уже говорят, какие документы необходимо предоставить, и компенсация поступает на счета родителей ежемесячно», – отметил заместитель министра.