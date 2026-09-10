Кровлю административного здания ветлечебницы отремонтировали в Бежаницах
Капитальный ремонт кровли административного здания ветеринарной лечебницы станции по борьбе с болезнями животных по Бежаницкому, Локнянскому и Новоржевскому районам завершён в Бежаницах. Об этом ПАИ сообщили в комитете по ветеринарии Псковской области.
Модернизация ветеринарной службы Псковской области ведётся системно в рамках утверждённого губернатором Михаилом Ведерниковым комплексного плана мероприятий по профилактике заразных, в том числе особо опасных, болезней животных на 2023–2028 годы.
Документ предусматривает не только приобретение оборудования и транспорта, но и приведение в порядок инфраструктуры учреждений.
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