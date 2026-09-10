О борьбе с несанкционированными свалками рассказал Владимиру Путину Михаил Ведерников

15:14, 10 сентября 2026, ПАИ

На встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым 10 сентября президент РФ Владимир Путин обратил внимание на слова главы региона о благоустройстве и отдельно отметил рост числа несанкционированных свалок.

«Их количество растёт летом. Это связано с тем, что летом количество людей в Псковской области увеличивается в три раза. Мы разбираем к осени, зиму держимся, летом эта проблема снова возникает», – объяснил ситуацию Михаил Ведерников.

«Мы на примере города Пскова отработали – кстати, наши местные ребята, – подготовили программное обеспечение, называется «Стоп Свалка» – система, которая фиксирует номера и сканирует лица. Мы это в том числе и в контур «Безопасного города» завязываем. В Пскове увидели хороший результат, поэтому будем этот опыт транслировать на муниципалитеты, где такая проблема есть», – доложил губернатор.

«Хорошо. Внимание этому уделите, пожалуйста», – подытожил Владимир Путин.