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Экономика

Бюджет Псковской области за девять лет вырос почти в три раза

Бюджет Псковской области с 2017 года вырос почти в три раза, сообщил губернатор Михаил Ведерников на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Фото: ПАИ

«В 2017 году он [бюджет. – прим. ПАИ] составлял 27 миллиардов рублей, а государственный долг был почти 102 %. Спасибо огромное, благодаря вашим решениям дорогие коммерческие кредиты были заменены льготными бюджетными. Для нас очень важно, что часть кредитов вообще просто была списана», – отметил глава региона.

По его словам, на сегодняшний день госдолг составляет 42,8 %, а бюджет вырос до 79 миллиардов рублей в текущем году.

«Это дало, безусловно, региону дополнительные возможности, хороший импульс для развития. Мы начали укреплять экономику, начали привлекать эффективные инвестиции, наводить порядок в управлении имуществом, землёй, неналоговыми доходами», – сказал Михаил Ведерников.

Глава региона подчеркнул, что изменить ситуацию получилось благодаря поддержке президента, возможностям национальных проектов, решениям правительства, слаженной работе региональной команды на месте и вовлечённости жителей.

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