В Великих Луках завершился первый этап оперативно‑профилактической операции «Мак»

21:48, 10 сентября 2026, ПАИ

В Великих Луках завершился первый этап межведомственной комплексной оперативно‑профилактической операции «МАК‑2026», который проходил с 10 по 19 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.

В мероприятиях были задействованы сотрудники разных подразделений ОМВД России по городу Великие Луки.

Сотрудники УМВД России по Псковской области провели рейдовые мероприятия, направленные на выявление незаконных посевов мака и конопли, сообщили в пресс-службе ведомства. Проведены обходы административных участков, в том числе в частном секторе. С жителями города проводились профилактические беседы: гражданам разъясняли, насколько важно проявлять бдительность, и рассказывали, как обратиться в дежурную часть ОВД, если обнаружены места произрастания наркосодержащих растений.

Дополнительно сотрудники ОГИБДД на маршрутах патрулирования проверяли автотранспортные средства. В этой части нарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, выявлено не было.

Ключевым результатом работы стало выявление и изъятие наркосодержащей растительности. По данным сотрудников ОКОН ОМВД России по городу Великие Луки, после отработки поступившей информации было изъято пять растений конопли общим весом 1 864 грамма. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по статье 10.5.1 КоАП РФ.

Для информирования населения о целях и задачах операции, а также о порядке передачи сведений о незаконном обороте наркотических средств, использовались разные каналы: материалы размещались в средствах массовой информации Великих Лук, жителям вручали информационные памятки.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили в отношении 16-летних вандалов за разгром «Вдохновения» в Локне.