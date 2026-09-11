Разработчики «Сферума» оперативно учитывают все замечания пользователей – эксперт

11:46, 11 сентября 2026, ПАИ

Все замечания, которые передают разработчикам пользователи образовательной платформы «Сферум», учитываются и решаются в кратчайшие сроки. Об этом рассказал директор регионального Центра информационных технологий Алексей Драгунов в эфире радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM) в программе «Шпаргалка для родителей» Елены Синёвой.

«Многие функции в «Сферуме» сделаны удобнее, чем в других продуктах. Система постоянно развивается, и те замечания, которые мы даём разработчикам, и обратная связь от родителей, педагогов, учеников, они учитываются и достаточно быстро», – отметил гость эфира.

По словам эксперта, платформа «Сферум» и национальный мессенджер MAX – это современные коммуникационные инструменты, которые вполне могут соперничать с лучшими западными решениями. Подробнее о преимуществах цифровой платформы можно прочитать здесь. Среди них – доступ к электронному дневнику, уведомления об оценках, чаты, обмен файлами, видеоконференции и даже материалы для подготовки к экзаменам.

Напомним, что «Шпаргалка для родителей» – совместный проект радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM) и министерства образования Псковской области. Цикл программ расскажет простым, понятным языком о том, что интересного и важного происходит в образовании в Псковской области. Передача выходит в эфир каждый четверг в 09:20, 12:20 и 20:20.