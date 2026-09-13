Пушкинский заповедник будет закрыт 14 сентября
Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» будет закрыт для посещения 14 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.
В остальные дни музей будет работать по стандартному графику: ежедневно с 10:00 до 18:00. Кассы – с 9:30 до 17:30, вход в музейные экспозиции будет осуществляться за 30 минут до завершения рабочего дня.
Ранее сообщалось, что музей-заповедник «Михайловское» начинает поэтапный выход из графика, который вводили на время так называемого высокого сезона.
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