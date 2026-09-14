Карен Хачанов поднялся на 24 позиции в рейтинге ATP после полуфинала US Open
Российский теннисист Карен Хачанов улучшил свою позицию в обновлённой версии рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) на 24 строчки и теперь располагается на 26-м месте. Классификация опубликована на официальном сайте организации.
На завершившемся Открытом чемпионате США Хачанов пробился в полуфинал, где проиграл немцу Александру Звереву. Зверев в итоге стал победителем турнира и сохранил за собой вторую строчку рейтинга. Лидером остаётся итальянец Янник Синнер, на третьей позиции – испанец Карлос Алькарас. Американец Бен Шелтон, дошедший до финала US Open, поднялся на пять позиций и теперь занимает четвёртое место.
Лучшим из россиян остаётся Даниил Медведев, он на шестой строчке. Андрей Рублёв также входит в первую сотню, располагаясь на 25-м месте.
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