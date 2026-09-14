В Великих Луках запустили торжественную церемонию имянаречения в ЗАГСе
В Великих Луках появилась новая услуга – торжественная церемония имянаречения для новорождённых в ЗАГСе. Об этом пишет газета «Великолукская правда. Новости».
Инициатива реализована по решению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Церемония стартовала 6 июля 2026 года.
Услуга предоставляется бесплатно. Чтобы организовать праздник, родителям нужно заранее подать заявление в ЗАГС – сотрудники помогут подобрать удобную дату и время, а также обсудят сценарий мероприятия с учётом пожеланий семьи.
В настоящее время в великолукском ЗАГСе нет отдельной комнаты для мам и малышей, однако специалисты готовы максимально адаптировать пространство и провести церемонию так, чтобы она запомнилась семье. При этом на данный момент великолучане ещё не воспользовались новой возможностью.
Ранее сообщалось, что великолучане стали жениться в два раза чаще, чем разводиться.
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