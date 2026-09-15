Борис Елкин назвал ТОС эффективным инструментом для благоустройства Пскова

15:31, 15 сентября 2026, ПАИ

В Пскове растёт число жителей, участвующих в голосовании за проекты благоустройства по программе формирования комфортной городской среды, сообщил глава Пскова Борис Елкин в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

В этом году по итогам голосования были выбраны четыре общественных пространства. Кроме того, в рамках экономии в работу планируют включить территорию у Дома офицеров. «Это небольшие проекты, но их предстоит доработать, исходя из финансовых возможностей», - уточнил Борис Елкин.

Глава города отметил, что псковичи все активнее вовлекаются в благоустройство окружающей среды. При этом он призвал жителей, которые хотят самостоятельно менять пространство вокруг себя, создавать территориальные общественные самоуправления (ТОС). «Количество ТОСов увеличилось с 10 до 100 за последние годы. ТОС - прекрасный инструмент, когда малыми делами можно сделать многое», - заявил Борис Елкин.