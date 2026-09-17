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Общество

Выплату одного миллиона рублей матерям-героиням сделают с 2027 года автоматической

С 1 января 2027 года женщины, получившие звание «Мать-героиня», будут автоматически получать единовременную выплату в размере одного миллиона рублей через Социальный фонд России.

Согласно проекту, разработанному Минтрудом, выплаты будут осуществляться в проактивном режиме, то есть без необходимости сбора документов.

«Как только указ о награждении подписан, система сама должна это «увидеть». Маме-героине ничего не нужно будет доказывать», – цитирует депутата Госдумы Владимира Исакова РИА Новости.

Парламентарий подчеркнул, что новая мера направлена на упрощение бюрократических процедур, и добавил «Государственные базы данных оцифрованы, поэтому сверка информации между ведомствами не займёт много времени».

Звание «Мать-героиня» присуждается за рождение и воспитание десяти и более детей. Награждаемые получают орден и единовременную выплату в размере одного миллиона рублей. С 1 января 2026 года матерям-героиням также предоставляются новые льготы: право на внеочередное бесплатное медицинское обслуживание, бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам, освобождение от оплаты жилищно-коммунальных услуг, льготы на транспорт и проезд, а также возможность бесплатного профессионального обучения и повышения квалификации.

Законодательство также предусматривает возможность получения ежемесячной выплаты в размере 72 403,79 рубля с ежегодной индексацией вместо предоставления льгот в натуральной форме.

Ранее сообщалось, что торжественная церемония вручения медалей «Отец солдата» впервые прошла в Пскове.

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